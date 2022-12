Acea: la multiutility ottiene la certificazione per la parità di genere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’obiettivo è sostenere le pratiche attive per fare in modo che il diritto all’equità, alla diversità e all’inclusione venga protetto e garantito in tutti i processi organizzativi e gestionali. È stato inoltre costituito un Comitato Equality, diversity and inclusion di gruppo che guiderà il processo di evoluzione culturale volto a promuovere e diffondere una cultura aziendale basata sulla conoscenza, sull’inclusione e sulla promozione della diversità e sull’equità di trattamento delle persone attraverso iniziative da implementare, coordinate dall’Equality, diversity and inclusion manager. (Rer)