Legge Bilancio: Camilli (Unindustria), oneri di sistema mettono a rischio crescita pmi

19 luglio 2021

- L'industria manifatturiera italiana "è la seconda in Europa dopo la Germania e questo grazie anche ad un tessuto produttivo formato per grandissima parte dalle piccole e medie imprese (pmi). Senza interventi sugli oneri di sistema per le potenze sopra i 16,5 kW si colpiscono le industrie, soprattutto le piccole, mettendo a rischio il 78 per cento delle pmi non energivore e non gasivore, che rappresentano il motore del Paese". Lo afferma in una nota il presidente di Unindustria, Angelo Camilli. "Escludere le imprese dall'azzeramento degli oneri di sistema delle bollette di luce e gas per il primo trimestre del 2023, significa mettere a repentaglio la sopravvivenza stessa delle nostre aziende - aggiunge -. Speriamo che il governo recepisca questo forte grido di allarme e metta in atto più decisi interventi a sostegno di famiglie e imprese, per lasciarsi definitivamente alle spalle questa crisi".(Com)