Mafie: prefetto Roma, scioglimenti a poca distanza da Capitale, esempi di legalità debole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda gli scioglimenti legati alle infiltrazioni mafiose, "noi ne abbiamo recentemente sciolti anche due qui nel Lazio, due Comuni in provincia di Roma, oggi sottoposti a commissariamento". Lo ha detto il prefetto di Roma, Bruno Frattasi, nel corso della Giornata della Trasparenza, in Consiglio regionale del Lazio, a Roma. Quello delle infiltrazioni mafiose, "non è un rischio ipotetico e astratto di quello di cui stai parlando – ha affermato il prefetto - bensì molto concreto, è un rischio che abbiamo toccato con mano, un rischio che si è verificato a pochi chilometri da questa stanza. Ed è un rischio che fortunatamente è stato visto e intercettato, è stato oggetto di provvedimento di rigore. E se leggiamo quelle carte, esse ci danno uno spaccato di una realtà che potremmo definire a legalità debole", ha concluso Frattasi. (Rer)