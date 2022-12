Paesi Bassi: Rutte si scusa per il ruolo passato nella schiavitù (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rutte ha espresso le sue scuse in olandese, inglese e in diverse lingue delle ex colonie. “Non lo facciamo per fare tabula rasa, per chiudere i conti con il passato e lasciarcelo alle spalle. Lo facciamo e lo stiamo facendo ora per percorrere insieme il cammino alle soglie di un importante anno di commemorazione. Condividiamo non solo il passato, ma anche il futuro. Quindi oggi mettiamo una virgola, non un punto”, ha detto Rutte. Il prossimo anno sarà il 150mo anniversario dell'abolizione della schiavitù, ha ricordato il primo ministro. “Per molto tempo ho pensato: il passato della schiavitù è la storia che sta dietro di noi. Ma mi sbagliavo", ha detto Rutte. Secondo il premier, il passato della schiavitù funziona anche "qui e ora" con modelli razzisti e discriminatori. "Per sfondare questo muro, dobbiamo anche affrontare il passato in modo aperto e onesto", ha detto Rutte. (Beb)