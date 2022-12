Migranti: Landini ricevuto dal Papa, accoglienza necessaria più che mai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maurizio Landini, ricevuto da papa Francesco in udienza, ha ricordato il valore dell'accoglienza. "Guerre, crisi ambientale, carestie, ingiustizie sociali colpiscono in primo luogo i Paesi più poveri costringendo tante persone, a lasciare le proprie terre. Fuggono sperando in un futuro migliore", ha detto il leader della Cgil. "In un Paese come l'Italia dove calano le nascite e aumentano gli anziani, in cui ogni anno sono di più i giovani italiani costretti ad andare all'estero a lavorare che i migranti che si fermano nel nostro paese, non è vero che gli stranieri ci rubano il lavoro", ha ribadito Landini ricordando che "solidarietà ed accoglienza sono necessarie tanto più oggi, quando crescono le disuguaglianze basate, certo, sul reddito e sulle quantità di ricchezza, ma anche sulla qualità della vita, sull'accessibilità alle risorse naturali, terra, cibo, acqua, sulla possibilità di difendersi dai disastri ambientali", ha concluso. (Rin)