Qatar: Metsola, falle esistenti devono essere tappate

- Le falle esistenti devono essere tappate. Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, nel corso di una conferenza stampa a Bucarest, intervenendo sul caso di presunta corruzione legato al Qatar che ha colpito l'europarlamento. "Se ci sono riunioni informali di membri che potrebbero essere soggette a influenze maligne, come in questo caso abbiamo visto, se c'è una mancanza di trasparenza da parte dei singoli membri, se i membri non dichiarano ciò che ricevono e dove sono invitati, allora dobbiamo risolvere il problema", ha detto. "Ho già ordinato di bloccare completamente tutto questo e di chiedere un inasprimento interno delle regole e delle riforme, per assicurarci che ciò non accada di nuovo", ha aggiunto. "Quando ho detto che avevo delle preoccupazioni e quando dico che ho delle preoccupazioni, è perché le penso davvero, e le comunico", ha continuato nel corso del suo intervento. (segue) (Beb)