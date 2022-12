Qatar: Metsola, falle esistenti devono essere tappate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo, ha assicurato Metsola, "difende i diritti umani e i valori in tutto il mondo, non solo all'interno dell'Unione europea, ma anche nei Paesi terzi". La presidente dell'eurocamera ha poi elogiato il lavoro dei parlamentari europei "che si occupano di inviare messaggi chiarissimi in difesa dei diritti umani e che lottano per la libertà, come stiamo facendo in questo momento in Iran", in modo che, ha affermato, "il nostro lavoro non venga ostacolato da attività, direi illegali, non trasparenti e non necessarie, che gettano un'ombra sull'enorme lavoro svolto". (Beb)