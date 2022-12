Veneto: stanziati 700 mila euro per danni a patrimonio pubblico e privato da eventi calamitosi 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale ha approvato lo stanziamento di 700 mila euro per far fronte, come comunicato in una nota, "ai danni subiti dal patrimonio pubblico e da beni mobili privati registrati a causa degli eventi calamitosi relativi all'anno 2021, che non hanno trovato copertura dagli stati di emergenza nazionale". "Un aiuto importante della Regione, che interviene laddove non sono state previste risorse statali – ha dichiarato l'assessore regionale alla Protezione Civile, Gianpaolo Bottacin – che coinvolge otto comuni per quanto riguarda il patrimonio pubblico e dodici comuni per i beni mobili privati". "Relativamente ai danni ai beni mobili abbiamo valutato l'opportunità, in questo periodo di difficoltà economica di sostenere i cittadini e le amministrazioni comunali considerando l'effettivo impatto che l'evento calamitoso ha avuto sulla singola realtà territoriale e definendo un criterio che tenesse conto del danno segnalato in rapporto alla dimensione demografica del territorio colpito, così da destinare le risorse disponibili alle situazioni di maggiore rilievo" ha concluso l'assessore veneto. (Rev)