Bulgaria: vicepremier Pekanov, tre leggi da approvare per ingresso nella zona euro

- L'Assemblea nazionale della Bulgaria deve approvare tre leggi affinché il Paese possa entrare nella zona euro nel 2024. ha detto il vicepremier ad interim per la gestione dei fondi dell'Ue, Atanas Pekanov, in un intervento per l’emittente televisiva “Bnt”. “Ci sono due criteri principali per l'adesione all'eurozona: l'inflazione e il quadro giuridico”, ha spiegato Atanas Pekanov. Secondo il vicepremier, l'inflazione è attualmente in calo e deve essere ulteriormente contenuta con delle misure ad hoc. Per quanto riguarda il quadro giuridico, il governo ha preparato tre leggi che devono essere votate dal Parlamento e che riguardano le assicurazioni, l’indipendenza della Banca centrale bulgara e le misure per combattere il riciclaggio di denaro. Il vicepremier Pekanov ha anche ricordato che il Parlamento bulgaro ha adottato solo una delle 22 leggi previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.(Seb)