Difesa: Crosetto in Calabria, "è giusto che lo Stato venga a inchinarsi di fronte a chi lo serve ogni giorno"

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- "Con la mia visita in Calabria abbiamo voluto dare un segnale di vicinanza all'Arma dei Carabinieri che, attraverso il lavoro quotidiano e continuo di oltre 6.000 persone, rappresenta lo Stato italiano e fronteggia una delle più potenti organizzazioni criminali al mondo, la Ndrangheta. E i Carabinieri lo fanno mettendo in campo una metodologia e una capacità unica di coordinamento tra le forze di polizia a livello internazionale". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, oggi in Calabria per visitare i reparti che operano nella Regione a presidio di legalità e sicurezza. Una visita che il ministro, accompagnato dal Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, generale Teo Luzi, ha voluto compiere nella settimana di Natale per portare ai militari che operano anche nei contesti più difficili "la vicinanza dello Stato e della nazione". Prima tappa della giornata, Catanzaro, dove ha incontrato il personale del Comando Legione Carabinieri Calabria. A seguire, l'incontro presso la caserma "Luigi Razza" con il personale del 14esimo Battaglione mobile Carabinieri e dello squadrone eliportato "Cacciatori di Calabria". Crosetto ha quindi visitato la Stazione dei Carabinieri di Platì, intitolata alla memoria del brigadiere Antonino Marino, medaglia d'oro al valor vivile, e vittima di un agguato mafioso il 9 settembre 1990 nel quale rimasero feriti anche la moglie e il figlio di appena un anno. (segue) (Com)