Legge Bilancio: Bitonci (Lega), rifinanziamento Nuova Sabatini misura fondamentale per il comparto produttivo

- "Il rifinanziamento della Nuova Sabatini in manovra di bilancio è un ulteriore importante segnale al nostro tessuto produttivo. Le Pmi costituiscono il 99,9 per cento delle imprese operanti sull'intero territorio nazionale, generando oltre il 70 per cento del fatturato del nostro paese e contribuendo a impiegare oltre l'81 per cento dei lavoratori". Così Massimo Bitonci, sottosegretario al Mimit. "Il Governo stanzierà 30 mln di euro per l'anno nuovo e 40 mln di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Questo è il primo passo, la prima tranche, di un più corposo finanziamento che contiamo di stanziare nei prossimi mesi", ha aggiunto. (Rin)