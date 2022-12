Natale: agenti polizia consegnano doni a bambini pazienti del Policlino Umberto I di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Babbo Natale questa mattina è arrivato anche dai bambini ricoverati presso il reparto pediatrico del Policlinico Umberto I di Roma. I poliziotti della Sezione volanti, della Sezione operativa, della polizia stradale e della polizia postale hanno consegnato peluches e cioccolata ai bimbi ricoverati presso il reparto pediatrico e a quelli che stamattina erano in ospedale per visite mediche. Pino il mago, un poliziotto della stradale, si è improvvisato prestigiatore e con le sue magie ha incantato i bambini. E' stata una mattinata ricca di emozioni e di sorprese per i piccoli pazienti che gioiosi hanno trascorso momenti di spensieratezza. (Com)