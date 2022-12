Regno Unito: governo pubblica nuovo quadro di resilienza per rispondere a emergenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il governo britannico ha pubblicato un nuovo quadro di resilienza per rafforzare come il Paese si prepara e risponde alle emergenze. Lo si legge sul sito dell’esecutivo di Londra. Il Government Resilience Framework fissa una nuova strategia per potenziare e rivedere l’approccio alle emergenze in modo da incoraggiare individui, imprese e altre organizzazioni a giocare un ruolo nella costruzione della resilienza del Regno Unito. “Il governo farà un uso migliore dei dati e delle sfide esterne per una più robusta comprensione dei punti di forza e di debolezza del Paese. Condividerà inoltre le informazioni per assicurare che ogni gruppo con un ruolo da giocare nella resilienza nazionale possa farlo”, si legge nel comunicato. “Unendo tutti i livelli di governo, gli operatori dell’infrastruttura critica nazionale, il settore privato, il pubblico e tutte le parti della società civile attraverso dati e comunicazioni migliorate, il Regno Unito sarà un posto migliore per prepararsi, rispondere e riprendersi da un vario raggio di rischi e pericoli, da eventi meteorologici estremi, al terrorismo, alle pandemie”, si legge ancora. (Rel)