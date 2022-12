Paesi Bassi: Rutte, riconoscere la schiavitù come "un crimine contro l'umanità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La schiavitù deve essere riconosciuta nei “termini più chiari possibili” come un “crimine contro l'umanità”. Lo ha detto il premier olandese Mark Rutte in una conferenza stampa in cui si è ufficialmente scusato per il coinvolgimento in passato del suo Paese nella schiavitù. "Era un sistema criminale che ha portato grandi sofferenze", ha detto Rutte. E’ stato un sistema “doloroso e decisamente dannoso”, ha aggiunto Rutte, secondo cui "il destino degli schiavi è stato difficile da comprendere", ma si tratta di un tema su cui si è rimasti in silenzio troppo a lungo. (Beb)