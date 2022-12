Sardegna: Tac di ultima generazione all'ospedale oncologico Businco di Cagliari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La nuova tac – sottolinea il presidente – sostituisce un macchinario obsoleto e sarà in grado di soddisfare a pieno le necessità di un presidio di riferimento regionale per l’oncologia per tutta la Sardegna. In particolare saranno potenziati proprio i follow-up, un fatto estremamente importante perché permetterà di migliorare l’attività di controllo rivolta ai pazienti che seguono le terapie oncologiche, consentendo di verificare l’efficacia delle terapie stesse e un’azione sempre più tempestiva da cui, talvolta, può dipendere la vita del paziente”. Secondo gli investimenti già programmati la radiologia del Businco riceverà una forte iniezione tecnologica attraverso fondi regionali e del Pnrr. Dei 49,5 milioni di euro per l’ammodernamento del parco tecnologico degli ospedali di tutto il territorio, gli investimenti in nuove tecnologie per l’Arnas G Brotzu ammontano a 13 milioni di euro, quasi interamente destinati alle grandi apparecchiature per diagnosi e terapie dell’ospedale oncologico. (Rsc)