Digitale: Rapporto Auditel-Censis, è boom degli schermi connessi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- “Ho grandissima considerazione di Auditel e Censis, sono grandi fonti di conoscenza. I dati del Quinto Rapporto sono incoraggianti perché fotografano un progresso importante nel sistema Paese. È evidente, infatti, che il campo si è allargato”, ha dichiarato il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri. “La sovrabbondanza e la pluralità di informazione sono una grande opportunità – ha rimarcato –, ma occorre, al tempo stesso, contrastare le fake news”. Per Alberto Barachini, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all’Informazione e all’Editoria, “il Quinto Rapporto Auditel-Censis conferma l’iperconnessione del Paese e il proliferare dei dispositivi connessi”. “La digitalizzazione – ha continuato – ha facilitato la vita degli italiani, pertanto, su questo fronte il reparto dell’informazione e dell’editoria dovrà applicarsi per riconsolidare l’autorevolezza e la credibilità della comunicazione”. “È doverosa – ha aggiunto – una responsabilità reciproca degli operatori del settore, per restituire un servizio corretto ai cittadini. Dobbiamo impegnarci per il rispetto delle norme deontologiche, che sono argini saldi in questo momento di transizione”. Il presidente Istat, Gian Carlo Blangiardo, ha spiegato che “il Quinto Rapporto Auditel-Censis mette in evidenza un mondo che cambia per effetto della digitalizzazione”. “In prospettiva – ha spiegato –, secondo i nostri dati, le famiglie saranno sempre meno numerose. Si accentuerà, così, il fenomeno di progressivo invecchiamento della popolazione, prevalentemente femminile. In tal senso, il feeling con gli strumenti tecnologici di persone sempre più anziane rimarrà un problema. Il secondo tema riguarda la crescita delle famiglie in povertà assoluta, che occorre tenere in considerazione”. (Rin)