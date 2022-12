Cina: Evergrande riduce partecipazione nell'unità di servizi immobiliari al 51,71 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La persistente crisi dell'immobiliare ha inoltre spinto il governo a incrementare il sostegno al settore, che contribuisce a un quarto del Prodotto interno lordo nazionale. A novembre, la Banca centrale (Pboc) e la Commissione di regolamentazione bancaria e assicurativa hanno pubblicato un piano in 16 punti, che raccomanda una parità di trattamento per le imprese statali e private, scommettendo in particolare sulle compagnie con una "solida governance aziendale". Il piano coinvolge anche le amministrazioni locali, invitate a stabilire soglie di acconto e tassi ipotecari minimi con un approccio "ragionevole" e basato sulle specifiche condizioni delle suddivisioni amministrative. Stando alle disposizioni, le società immobiliari potranno beneficiare di proroghe di un anno sui prestiti bancari e quelli fiduciari in scadenza nei prossimi sei mesi, con estensioni previste anche per il rimborso delle obbligazioni. A tre istituti bancari – la Banca di sviluppo, la Banca nazionale per l'agricoltura e la Banca di sviluppo rurale – si raccomanda di offrire prestiti speciali "in modo efficiente e ordinato" per garantire la consegna dei progetti immobiliari. Il piano, tra le altre cose, incoraggia "le banche a negoziare con gli acquirenti di case sull'estensione del rimborso del mutuo se i loro contratti di acquisto di proprietà sono stati modificati o annullati o se sono disoccupati a causa del Covid-19". (segue) (Cip)