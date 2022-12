Russia-Bielorussia: Cremlino, Putin e Lukashenko discuteranno questione del gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin e il leader bielorusso Aleksandr Lukashenko discuteranno oggi la questione del gas. A renderlo noto nel corso di una conferenza stampa il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. "Il presidente Lukashenko la scorsa settimana ci ha criticati, ha detto che siamo in ritardo sulla creazione di un mercato unico del gas (...) La questione è all'ordine del giorno", ha affermato Peskov. "In generale, la Bielorussia gode di condizioni preferenziali assolutamente uniche in termini di gas", ha aggiunto. (Rum)