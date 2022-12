Lazio 2023: Rocca si dimette dalla Croce rossa "a disposizione per territorio" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella lettera ai volontari Rocca ricorda: "Sapevate già che il mio ciclo nella Croce Rossa Italiana stava per esaurirsi. Oggi siamo giunti a quel difficile momento, per me molto doloroso". L'ormai ex presidente spiega che, a seguito delle sue dimissioni, "contestualmente verrà garantita una transizione ordinata con il Vicepresidente nazionale, Rosario Valastro, che sarà il Presidente facente funzioni fino a prossime elezioni che si terranno, come da regolamento, nei primi mesi del 2023. So che alcuni non saranno felici di questa decisione - prosegue Rocca -, ma la vita è fatta di bivi e nel momento in cui un indimenticabile percorso sarebbe volto comunque al termine, ho voluto percorrere una strada nuova dove, tuttavia, le mie capacità possano ancora essere al servizio della comunità. Inutile dirvi che sono e sarò in futuro a disposizione per parlare di questa scelta: come sempre troverete la mia porta aperta. Vi voglio fare una promessa solenne: in questo nuovo viaggio, in questo nuovo capitolo della mia vita, non userò la Croce rossa per fini elettorali né permetterò che qualcuno lo faccia - sottolinea -. Rimarrò sempre, invece, un volontario CRI che aderirà fermamente ai suoi Principi, portandoli con me nelle istituzioni. Resteranno gli insegnamenti di questi anni: non cesserò, infatti, di supportare e dare voce, ovunque mi trovi, ai più fragili". (Rer)