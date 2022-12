Paraguay: presidenziali 2023, il giovane economista Pena e l'esperto Alegre principali sfidanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pena gode di un robusto curriculum da economista - una laurea in patria e un master alla Columbia University di New York - certificato dai passaggi nel board della Banca centrale del Paraguay e al Fondo monetario internazionale (Fmi), in qualità di responsabile dei Paesi dell'Africa. All'interno del Partito colorado, Pena è considerato in posizione eccentrica rispetto alla corrente guidata dal presidente uscente, Abdo Benitez. Già nel 2017, iscritto al Colorado dopo una serie di cambi di casacca, aveva tentato una candidatura presidenziale perdendo alle primarie proprio contro Abdo Benitez. Per lanciare la sfida, aveva rinunciato al posto di ministro delle Finanze nel governo di Horacio Cartes. Pena avrebbe continuato a difendere il "suo" presidente, l'imprenditore del tabacco Cartes, nonostante le pesanti accuse della giustizia statunitense, che lo ritiene "significativamente" corrotto, e le diverse inchieste internazionali aperte per presunte responsabilità in scottanti dossier regionali, omicidi compresi. (segue) (Abu)