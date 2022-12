Paraguay: presidenziali 2023, il giovane economista Pena e l'esperto Alegre principali sfidanti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale elettorale del Paraguay riceverà fino al 17 gennaio 2023 le candidature per le presidenziali. Alle urne sono attesi circa 4,8 milioni di paraguaiani aventi diritto al voto, su un totale di 7,5 milioni di abitanti. In palio, oltre al ruolo di presidente e vicepresidente in carica fino ad agosto del 2028, ci sono i 45 seggi al Senato (più i 30 supplenti), gli 80 alla Camera dei deputati (più altrettanti supplenti), i governatori delle 17 province e i rappresentanti delle rispettive assemblee locali. Il Paraguay ha chiuso il 2021 con una crescita del prodotto interno lordo pari al 4,2 per cento, e a novembre fa registrate un indice di inflazione pari all'8,3 per cento. (Abu)