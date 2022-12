Sassoli: Urso, francobollo per ricordare uomo onesto delle istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "Insieme al ministro Antonio Tajani Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Enrico Letta per l’emissione di un francobollo dedicato a David Sassoli e per ricordare, insieme alla sua famiglia, un uomo onesto e un uomo delle Istituzioni". Lo scrive su Facebook il ministro per le Imprese e il Made in Italy. "Un esempio di integrità e onestà per il nostro Paese. Una persona che con il suo grande e profondo senso civico ha saputo perfettamente rappresentare l’Europa e l’Italia nel mondo", aggiunge. "Con il suo costante impegno è stato capace di avvicinare l’Europa delle Istituzioni ai cittadini trovando le giuste convergenze, appoggiando una crescita che fosse sostenibile rivolta ai più deboli ed alle nuove generazioni, e sviluppando un modello di economia fortemente ancorata alla moralità. Oggi ancor di più abbiamo bisogno di ricordare l’importanza del senso delle Istituzioni e l’integrità necessaria per rappresentare al meglio i valori europei", conclude Urso. (Rin)