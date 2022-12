Speciale difesa: India, Congresso chiede risposte al governo sulla situazione al confine con la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso nazionale indiano (Inc), principale partito di opposizione in India, ha rivolto al governo alcune domande sulla situazione al confine con la Cina, in seguito ai recenti sviluppi. La prima è come sia stato possibile che la Cina abbia aperto un nuovo fronte nell’area di Tawang, nel settore orientale delle linea di controllo effettivo (Lac), la zona di confine contesa, mentre da due anni si cerca di portare avanti il disimpegno militare dal settore occidentale della stessa Lac. Lo si legge in un comunicato diffuso dal responsabile delle comunicazioni, Jairam Ramesh. Il secondo punto riguarda la trasparenza: il dirigente del Congresso ha ricordato che nel 1965 nel 1971 e nel 1999 i governi permisero che giornalisti e parlamentari visitassero il fronte, e che sullo stallo del Doklam del 2017 c’è stato un dibattito nella commissione parlamentare Difesa, mentre ora il Parlamento non sta discutendo di ciò che accade ai confini. Ramesh ha sollevato poi la questione del controllo dell’area di Depsang, sostenendo che “i cinesi sono piazzati 18 chilometri al suo interno”. Inoltre, ha posto un interrogativo sulle “carenze” nelle dotazioni dell’Aeronautica militare e nel reclutamento dell’Esercito. Infine, al primo ministro, Narendra Modi, è stato chiesto se non abbia sbagliato le sue valutazioni quando nel 2018 avviò una stagione di dialogo col presidente cinese, Xi Jinping. (Inn)