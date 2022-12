Speciale difesa: Ucraina, intelligence britannica, basso morale è vulnerabilità per truppe russe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il basso morale continua a essere una vulnerabilità significativa in gran parte delle forze russe impegnate in Ucraina. Lo ha affermato il ministero della Difesa britannico nel suo ultimo aggiornamento di intelligence relativo alla situazione in Ucraina. Le preoccupazioni dei soldati russi si concentrerebbero principalmente su tassi di vittime molto elevati, scarsa leadership, problemi salariali, mancanza di equipaggiamento e munizioni e mancanza di chiarezza sugli obiettivi della guerra, secondo l'intelligence del dicastero britannico. Nell'ultimo rapporto si rileva come l'istituzione di due "brigate creative" in prima linea incaricate di sollevare il morale delle truppe fornendo intrattenimento e strumenti musicali, tra le altre cose, è "improbabile che allevi sostanzialmente queste preoccupazioni". (Rel)