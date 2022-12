Speciale difesa: Wuestner (Associazione Forze armate), ministero Difesa deve concentrarsi su esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa tedesco deve “concentrarsi” sull'esercito, che deve tornare a “meritare” la propria fama, deve essere in grado di difendere sia la Germania sia la Nato e di vincere “in caso di conflitto”. Tutto ciò può avvenire soltanto con sistemi d'arma che rimangono operativi in tutte le condizioni. È quanto dichiarato dal presidente dall'Associazione delle Forze armate tedesche (Dbwv), André Wuestner. Come riferisce l'emittente televisiva “Zdf”, Wuestner si è espresso a seguito della serie di malfunzionamenti che ha interessato il Puma, mezzo da combattimento per fanteria che dovrà sostituire il Marder in servizio nell'esercito tedesco dal 1970. Durante recenti esercitazioni, la prontezza operativa di 18 Puma è crollata a zero in pochi giorni. La questione è di particolare rilevanza perché questo corazzato sarà tra i pilastri del comando della Task force congiunta ad altissima prontezza della Nato (Vjtf) che la Germania assumerà nel 2023. Secondo Wuestner, il problema ha origine dal “sottofinanziamento” che ha interessato il bilancio del ministero della Difesa tedesco “in passato”, quando “non ci si concentrava sui progetti di armamento dell'esercito”. Ora, ha evidenziato il presidente del Dbwv, la forza armata ne paga le conseguenze. La questione sarà oggetto di un incontro d'urgenza che si terrà oggi al dicastero. Saranno presenti la ministra della Difesa Christine Lambrecht, il capo di Stato maggiore della Difesa, il generale Eberhard Zorn, il capo di Stato maggiore dell'esercito, il generale di corpo d'armata Alfons Mais, e il sottosegretario alla Difesa Benedikt Zimmer. Il Marder è prodotto dal conglomerato per la difesa tedesco Rheinmetall, mentre il Puma è stato sviluppato da Project System Management (Psm), joint venture che questa azienda ha formato con la concorrente Krauss-Maffei Wegmann (Kmw). (Geb)