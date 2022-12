Speciale difesa: addetto italiano in Kuwait ad "Al Qabas", atteso quarto lotto Eurofighter

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle prossime settimane il Kuwait potrebbe ricevere un quarto lotto di caccia multiruolo Eurofighter Typhoon. Lo ha dichiarato l’addetto militare della Difesa italiana in Kuwait, colonnello Salvatore Ferrara, parlando al quotidiano “Al Qabas”, precisando che saranno tre i velivoli che verranno consegnati al massimo entro gennaio 2023. L’obiettivo è completare una flotta di 28 aeromobili entro il 2024. Ferrara ha poi menzionato “la profondità e la solidità delle relazioni in materia di cooperazione militare e di sicurezza tra Italia e Kuwait”, ricordando l'incontro dei capi di Stato maggiore dei due Paesi a novembre scorso, durante il quale si è convenuto di aumentare la portata e il volume degli accordi bilaterali e le attività di cooperazione, anche a livello di formazione ed esercitazioni. Ferrara ha poi fatto sapere che le forze armate del Paese del Golfo saranno invitate a partecipare, nella primavera del 2023, alle esercitazioni militari che si svolgono ogni anno in Italia “Joint Stars". Per quanto riguarda il numero totale delle forze italiane ospitate in Kuwait, Ferrara ha sottolineato che sono circa i 500 militari tra la base aerea di Ali al Salem e il campo Arifjan, precisando che gestiscono sei diversi gruppi di lavoro nella regione basati su velivoli come gli Eurofighter Typhoon, aerei da trasporto C-130J, droni MQ-9 Predator, aerocisterne KC-767. (Res)