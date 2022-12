Lombardia: Scurati (Lega), Autonomia riforma inevitabile per il nostro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La visita del ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli in Commissione Autonomia conferma, ancora una volta, l'attenzione della Lega sull'Autonomia: uno dei principali punti del programma del centrodestra sia in Regione sia al governo”. Lo dichiara Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega e membro della Commissione speciale Autonomia, in merito alla presenza del ministro Calderoli al Pirellone. “Quello di oggi è stato un incontro utile per fare il punto sul percorso del progetto di attuazione dell'autonomia differenziata, un momento importante dopo i recenti incontri del ministro con tutti i presidenti di Regione. Dalle parole di Calderoli è emersa una linea ben tracciata: la bozza arriverà in Cdm entro la fine anno, definizione dei Lep in sei mesi ed entro il 2023 le prime sottoscrizioni d'intesa con le Regioni”. “L'autonomia arriverà per natura delle cose e per come è composto il Paese - conclude Scurati - è una riforma necessaria e inevitabile per la stessa geografia politica ed economica dell'Italia. Chi si oppone lo fa in maniera irrazionale e contro gli interessi del proprio territorio”.(Com)