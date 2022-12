Legge Bilancio: Gusmeroli (Lega), prova di buon governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Una manovra rapida, con risorse disponibili e che risponde alle esigenze di famiglie, imprese e dei più fragili: l'ennesima prova di buon governo". Così il deputato Alberto Gusmeroli, presidente della commissione Attività Produttive e responsabile unità fisco del dipartimento economia della Lega. "L'impegno della Lega era il sostegno ai nuclei familiari ed il nostro emendamento sull'estensione del congedo parentale ai padri va esattamente in quella direzione. Non solo -aggiunge - attenzione alla sanità ed agli anziani con una risposta efficace contro il caro energia attraverso il sostegno previsto per le strutture sociosanitarie italiane. Prosegue la lotta per la semplificazione fiscale con l'ampliamento del regime semplificato per le attività economiche ma anche deduzione del 50 per cento dell'Iva sull'acquisto di fabbricati ad alta efficienza energetica. Tantissimi gli interventi, risorse tangibili e realistiche. Dalla Lega, impegno massimo e costante per aiutare il Paese in questo difficile contesto economico".(Rin)