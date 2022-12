Mihajlovic: applausi, cori e fumogeni salutano il feretro portato da Mancini e Stankovic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un lungo applauso ha accompagnato l'uscita del feretro di Sinisa Mihajlovic dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in piazza della Repubblica a Roma. Al termine della celebrazione funebre, la bara dell'ex calciatore e allenatore, ricoperta da corone di fiori, è stata portata in spalla dagli ex calciatori della Lazio nonché amici Dejan Stankovic, Attilio Lombardo e dall'allenatore della nazionale, Roberto Mancini. Il feretro adagiato sul carro, ha ricevuto l'ultimo bacio della moglie Arianna e dei figli, dopo essere sfilato davanti alle numerose corone di fiori presenti all'esterno della chiesa. In centinaia davanti la Basilica per l'ultimo saluto all'ex calciatore e allenatore scomparso la scorsa settimana a 53 anni, dopo una lunga battaglia contro la leucemia. (segue) (Rer)