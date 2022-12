Mihajlovic: applausi, cori e fumogeni salutano il feretro portato da Mancini e Stankovic (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In piazza erano presenti soprattutto tifosi della Lazio, squadra dove Sinisa ha militato di più durante la sua carriera. Per omaggiare il loro beniamino, dalla folla di tifosi biancocelesti, insieme ai fumogeni blu, si è alzato il coro dedicato lui, che ricorda anche la specialità del serbo nel calciare le punizioni, soprattutto per la potenza che riusciva ad imprimere alla palla: "E se tira Sinisa, e se tira Sinisa, è goal". Tra le tante personalità presenti del mondo dello sport, delle istituzioni e dello spettacolo, a portare l'ultimo saluto anche l'ex presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, così come Luca Cordero di Montezemolo, Paolo Brosio e Gianni Morandi. (segue) (Rer)