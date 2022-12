Mihajlovic: applausi, cori e fumogeni salutano il feretro portato da Mancini e Stankovic (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana, Matteo Maria Zuppi, nell'omelia ha parlato della malattia che ha colpito Sinisa e di fronte alla quale "non è mai a scappato. L'ha affrontata con coraggio. Lo ha fatto mostrando la fragilità dolce di un guerriero, che è tale perché sa rialzarsi o ci prova. La fragilità è una porta, non un muro. Ci stringiamo intorno alla sua famiglia e a chi è legato a lui. Sinisa voleva diventare vecchio con tanti nipoti, è stato uno capace di dare un'occasione a chi non l'aveva mai avuta", ha detto Zuppi. (Rer)