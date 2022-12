Imprese: Autostrade per l'Italia tra le prime aziende a ottenere la certificazione di parità di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autostrade per l’Italia è una delle prime aziende del settore a ottenere una delle più importanti certificazioni per la parità di genere, la Uni/Pdr 125:2022 introdotta dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), per il programma di Diversity Equity & Inclusion. Una certificazione - si legge in una nota - che riconosce la trasformazione organizzativa e culturale di un grande Gruppo industriale leader nella gestione delle infrastrutture. L’attestazione conferma l’impegno di Autostrade per l’Italia nel garantire il riequilibrio di genere, attraverso un percorso strutturato e continuativo di rinnovamento per ridurre il gender gap e il gender pay gap. La società è infatti impegnata nell’adozione e attuazione di politiche, strategie e pratiche volte a garantire pari opportunità, puntando sul riconoscimento del merito con percorsi di crescita professionale, che rafforzano la presenza delle donne nei diversi ruoli dell’organizzazione in un settore in cui la presenza maschile è dominante. La certificazione di parità ha il principale obiettivo di incentivare le imprese ad adottare policies e misure concrete per garantire un riequilibrio di genere, favorendo l’occupazione e l’empowerment femminile. Sei le aree dell’organizzazione messe sotto osservazione durante il processo di analisi -cultura e strategia, governance, processi del personale, opportunità di crescita in azienda neutrali per genere, equità remunerativa per genere, tutela della genitorialità - e 33 i Kpi (Key Performance Indicator) qualitativi e quantitativi, per misurare e rendicontare il sistema di gestione aziendale per la parità di genere, con l’obiettivo di colmare gli eventuali gap e favorire un percorso ancora più virtuoso di empowerment delle donne. (segue) (Com)