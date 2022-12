Università: PoliMi graduate school of management premia idee innovative degli alumni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre idee innovative nate sui banchi della Business School del Politecnico di Milano sono state premiate nel corso della seconda edizione di Shape the Future, l'evento organizzato da Polimi Graduate School of Management per la Community dei suoi Alumni. I team di lavoro che hanno vinto la Call 4 Challenges hanno ricevuto un voucher per la Management Academy della Business School del Politecnico. Per loro la possibilità di scegliere uno o più moduli formativi all'interno dell'ampia offerta, strutturata in molteplici formati, su differenti aree tematiche verticali e disegnati su misura per incontrare le diverse necessità del mondo del business (corsi brevi, percorsi executive, percorsi executive flex, executive master, ecc.). Alla Call 4 Challenges sono stati presentati 21 progetti da parte di 80 studenti e Alumni che hanno voluto misurarsi per trovare una risposta vincente alle sfide del mercato in chiave di imprenditorialità, sostenibilità e innovazione. Il progetto Brachitech di Fabio Sabbione, Praveen Khanna Udayakumar e Christian Bariani si è aggiudicato il premio per la categoria Innovation. Matteo Calcagno con il progetto DPinto-decreators' dome si è imposto nella categoria Entrepreneurship. Doppia soddisfazione invece per Luigi Nunziata, Francesco Vettor, Emanuele Lauria e Ivano Colombo che con Replace hanno ottenuto il premio per il miglior progetto in ambito Innovation e il premio speciale delle aziende. (segue) (Com)