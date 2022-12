Università: PoliMi graduate school of management premia idee innovative degli alumni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"A Nova il mio apprezzamento per il lavoro svolto in questi anni con impegno, serietà, professionalità e quantità e qualità delle notizie" Franco Frattini

Presidente aggiunto del Consiglio di Stato

21 luglio 2021

- La selezione dei vincitori finali è frutto del lavoro di una giuria di qualità composta da membri della Faculty, dai Delegati e dai referenti dell'area Alumni Community Engagement di Polimi GSoM e da un componente del Consiglio direttivo dell'Associazione Gianluca Spina (http://www.associazionespina.it/), supportata dalle donazioni dei partecipanti a Shape the Future. Nata dall'idea di un gruppo di colleghi e amici del Presidente prematuramente scomparso nel 2015, l'Associazione ha l'obiettivo di promuovere e sostenere iniziative di formazione e ricerca scientifica sul Management attraverso la promozione del fund raising. "Gli Alumni sono una grande risorsa per noi: sono protagonisti nei nostri corsi non solo per quello che apprendono e trasferiscono nelle loro aziende ma anche per il contribuito attivo durante i loro percorsi di formazione, dove portano puntualmente esperienze, consigli e case study per i compagni di corso, soprattutto quelli più giovani", ha dichiarato Federico Frattini, Dean di Polimi Graduate School of Management. (segue) (Com)