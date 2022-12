Università: PoliMi graduate school of management premia idee innovative degli alumni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Shape the future - prosegue Frattini - nasce proprio per valorizzare, celebrare i risultati della community e per accelerare le occasioni di network tra gli Alumni e le aziende presenti sul palco e tra il pubblico. La partecipazione all'evento è la dimostrazione di quanto sia diffusa e condivisa all'interno della nostra community il purpose di Polimi GSoM: il lavoro di tutti giorni può avere un impatto positivo sulla società e la formazione è un acceleratore per il raggiungimento di questo obiettivo prioritario. Gli interventi, le idee e i progetti, non solo quelli premiati, vanno tutti in questa direzione". Il tratto comune di ogni vincitore, così come degli oltre 200 partecipanti a Shape the Future, è l'appartenenza alla community della School of management del Politecnico di Milano , un network di oltre 20.000 tra laureati in Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano e coloro che hanno conseguito un master o un altro titolo post laurea presso la Graduate School of Management. (Com)