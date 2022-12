Serbia: ambasciatore tedesco, ci aspettiamo che Belgrado aderisca a sanzioni contro Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Berlino si aspetta che la Serbia aderisca alle sanzioni contro la Russia. Lo ha dichiarato l'ambasciatore tedesco a Belgrado Anka Konrad, ripresa dall'agenzia "Beta". "Dopo la condanna dell'attacco russo all'Ucraina da parte delle Nazioni Unite, l'Ue ha deciso di imporre sanzioni a Mosca e la Serbia non ha ancora aderito a tali sanzioni. Ci auguriamo che, in quanto Paese candidato (all'adesione all'Ue), decida per le sanzioni come altri Stati dei Balcani occidentali", ha detto Konrad. "Vediamo Belgrado come un partner, investiamo molto nello sviluppo della cooperazione con la Serbia perché vogliamo sostenere il Paese nell'avvicinamento all'Ue e perché vogliamo dare alla gente una prospettiva", ha aggiunto l'ambasciatore. (Seb)