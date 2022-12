Imprese: la Bei finanza con 350 milioni la strategia di innovazione del Gruppo Danieli in Italia e Croazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La Banca europea per gli investimenti (Bei) concede un finanziamento da 350 milioni di euro a Danieli, un'azienda italiana leader mondiale nella produzione di impianti siderurgici. Il prestito della banca dell'Unione europea contribuirà a promuovere l'economia circolare tramite la produzione di acciaio riciclato negli stabilimenti di Acciarie Bertoli Safau S.p.A. a Cargnacco, in provincia di Udine, e Acciaierie Bertoli Safau Sisak d.o.o., in Croazia. Si tratta della quinta operazione firmata fra la Bei e Danieli negli ultimi 25 anni per un totale di 580 milioni di euro. Il finanziamento della Bei aiuterà il Gruppo Danieli a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, contribuendo allo sviluppo di tecnologie innovative per la produzione di acciaio tramite forno elettrico ad arco (Eaf) e di mini acciaierie. Inoltre, il progetto mira a promuovere la transizione verso un'economia circolare tramite il riutilizzo di sottoprodotti e aumentando il recupero di altri metalli dai rottami. Nel dettaglio, le risorse messe a disposizione dalla Bei contribuiranno alla progettazione e produzione di impianti green che genereranno tre grandi impatti positivi:laa diminuzione dei consumi energetici specifici grazie all'efficientamento degli impianti, che consente la riduzione delle emissioni di CO2 per tonnellata di acciaio prodotto; la generazione di un effetto volano nell'ambito dell'economia circolare basata sul riciclo del rottame per la produzione dell'acciaio, favorendo una gestione responsabile di questa tipologia di materiale e una limitazione delle emissioni di Ghg: il riutilizzo del rottame a livello locale, infatti, evita l'esportazione dello stesso dall'Europa verso altri Paesi del Mondo e l'estrazione di nuovo materiale; la creazione di nuovi posti di lavoro stabili, oltre che l'innalzamento delle competenze tecniche Stem ("Science, Technology, Engineering and Mathematics") delle persone.