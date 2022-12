Giustizia: Cucchi (Avs), stabilizzare subito precari ufficio per il processo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo "fa retorica sull'efficienza della macchina della giustizia, ma poi non si impegna a stabilizzare le lavoratrici e i lavoratori precari, assunti con i fondi del Pnrr, proprio per far funzionare l'Ufficio per il processo del ministero della Giustizia". Lo dichiara la senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Cucchi, vicepresidente della commissione Giustizia di palazzo Madama, a sostegno del presidio della Cgil, in piazza Cairoli, nei pressi del ministero per chiedere l'assunzione del personale precario del ministero. "La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a indeterminato è indispensabile anche al fine di non disperdere le professionalità necessarie all'amministrazione giudiziaria che devono smaltire montagne di pratiche arretrate. Il governo passi dalle parole ai fatti e assuma il personale precario. Come Alleanza Verdi e Sinistra siamo e saremo sempre accanto ai lavoratori", conclude Cucchi. (Rin)