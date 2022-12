Albania: previsioni governo, crescita economica al 4,1 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Albania vedrà quest’anno una crescita economica pari al 4,1 per cento. Sono le previsioni del governo albanese contenute nel nuovo programma di bilancio relativo al periodo 2023-2025. L’esecutivo ha modificato le proiezioni di crescita e del debito pubblico per il medio periodo. Secondo il documento programmatico il 2022 dovrebbe chiudersi con una crescita economica maggiore rispetto al 3,7 per cento contenuto nelle precedenti proiezioni.(Alt)