Perù: presidente Boluarte, entro martedì rimpasto con nuovo presidente del Consiglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Perù, Dina Boluarte, ha assicurato che il rimpasto di governo - una delle misure messe in campo per cercare di arginare la serrata protesta sociale in atto - verrà formalizzato entro martedì. Un cambio, ha precisato Boluarte, che toccherà anche la posizione del presidente del Consiglio, Pedro Angulo. "Ricomporremo il governo, e uno degli incarichi che si cambieranno è il posto di primo ministro", ha detto la presidente nel corso della trasmissione "Cuarto Poder", in onda su "America Television". Il nuovo consiglio dei ministri potrà avere un profilo più "politico", ha detto la presidente rivendicando la prima scelta di nomi "tecnici" per risolvere le urgenze dettate dalla crisi, ma sensibile alla necessità di continuare ad "aprire canali di dialogo" con il Paese. D'altro canto, nei pochi giorni di mandato sin qui esercitato, i ministri si sono recati in diversi punti del Paese proprio per raccogliere i motivi delle proteste. Angulo ha da parte sua accettato senza polemiche l'annuncio di Boluarte: "È la presidente che ci designa e che ci concede fiducia. Può prendere le misure che ritiene necessarie e noi siamo a disposizione. Sappiamo che i nostri incarichi, per loro natura, non sono eterni", ha assicurato. (segue) (Brb)