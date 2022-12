Perù: presidente Boluarte, entro martedì rimpasto con nuovo presidente del Consiglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel fine settimana, il governo era stato già parzialmente menomato dalle dimissioni di due ministri: quella dell’Istruzione, Patricia Correa, e quello della Cultura, Jair Perez Branez. Entrambi hanno motivato la loro decisione con la repressione delle proteste da parte delle forze di sicurezza. “La morte di connazionali non ha nessuna giustificazione. La violenza di Stato non può essere sproporzionata e generare morte”, ha scritto Correa in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, a commento della copia della lettera di dimissioni. “I disdicevoli fatti registrati nel Paese che hanno portato all’irreparabile perdita di fratelli e sorelle rendono insostenibile la mia permanenza al governo”, ha scritto Perez Branez in una lettera di dimissioni anticipata dai media. (segue) (Brb)