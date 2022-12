Perù: presidente Boluarte, entro martedì rimpasto con nuovo presidente del Consiglio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente continua peraltro a lanciare appelli al dialogo e ad esercitare pressione sul Parlamento perché il Paese possa andare in anticipo al voto. La proposta di riforma costituzionale che avrebbe permesso di anticipare le elezioni generali a dicembre 2023 è stata bocciata dal parlamento con 49 voti a favore, 33 contrari e 25 astensioni. L’approvazione avrebbe automaticamente accorciato il mandato della presidente Boluarte, anticipando di due anni e mezzo la scadenza prevista per il luglio del 2026. Non sono neanche stati raggiunti i 66 voti sufficienti a convocare un referendum. L’iniziativa era stata caldeggiata dalla stessa Boluarte come misura per venire incontro a una delle richieste avanzate dai sostenitori dell’ex presidente Castillo. L’auspicio dell’esecutivo, che spera di poter riproporre il testo all'esame dell'aula, era quello di poter restituire legittimità alle istituzioni a partire dal parlamento, molto frammentato e nel mirino delle critiche per l’elevato numero di inchieste per corruzione che gravano su diversi deputati. (segue) (Brb)