Perù: presidente Boluarte, entro martedì rimpasto con nuovo presidente del Consiglio (4)

- Il Paese continua nel frattempo a scontare una crisi politica di non facile soluzione. Dopo ripetuti appelli al dialogo e interventi delle forze di sicurezza circoscritti ai punti più caldi del Paese, il governo della presidente Dina Boluarte ha deciso la settimana scorsa 30 giorni di Stato di emergenza su tutto il territorio, con coprifuoco in 15 delle 21 regioni. I sostenitori di Castillo, ex maestro rurale divenuto bandiera della parte più combattiva della sinistra peruviana, chiedono la scarcerazione del loro leader, un passo indietro di Boluarte ed elezioni anticipate. Proteste che hanno causato sin qui la morte di non meno di 21 persone, come rilevato dal Difensore del popolo, oltre che danni a diverse strutture del paese. (segue) (Brb)