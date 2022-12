Perù: presidente Boluarte, entro martedì rimpasto con nuovo presidente del Consiglio (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Boluarte ha anche rivelato che il Messico ha concesso asilo politico alla moglie e ai figli dell'ex presidente, Pedro Castillo, strada che Lima non intenderebbe contrastare. "Pochi giorni fa (la ministra degli Esteri, Ana Cecilia Gervasi Diaz) mi ha comunicato che lo Stato messicano ha già dato concesso asilo politico e io le ho detto di procedere secondo la legge", ha detto Boluarte nel corso del programma televisivo "Panorama". La moglie di Castillo, Lilia Paredes, è indagata come una delle presunte registe di una rete di corruzione che sfruttava le posizioni di potere all'interno del governo, mentre sulla sorella dell'ex presidente, Yenifer, pende l'accusa di riciclaggio di denaro sporco e collusione. Una situazione, ha comunque assicurato Boluarte, che non sarebbe comunque un ostacolo per riconoscere l'asilo. "Quanto mi dice la ministra degli Esteri è che l'indagine che porta avanti la procura non dovrebbe inficiare il probabile asilo politico", ha precisato. Il governo del Messico ha dal primo momento fatto sapere che, in omaggio a una tradizionale impostazione di politica estera, avrebbe concesso asilo anche allo stesso Castillo. (segue) (Brb)