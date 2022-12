Ue: Commissione, Meta ha violato norme antitrust europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la Commissione Ue, la piattaforma Meta, proprietaria di Facebook e Instagram, avrebbe violato le norme antitrust dell'Ue. Il parere preliminare, secondo cui l'azienda statunitense avrebbe distorto la concorrenza dei mercati online, è stato già notificato a Meta. Nella sua valutazione, la Commissione Ue ritiene che Meta sia dominante nel mercato dei social network personali, che si estende a tutta Europa, così come nei mercati nazionali della pubblicità dedicata a "display online" sui social media. L'azienda statunitense avrebbe abusato della sua posizione dominante sul mercato, legando il suo servizio di annunci online Facebook Marketplace con il suo social network personale Facebook. In questo modo, gli utenti di Facebook avrebbero automaticamente accesso a Facebook Marketplace, che lo vogliano o meno. La Commissione teme che i concorrenti commerciali possano essere preclusi dal servizio, poiché il vincolo conferisce a Facebook Marketplace un sostanziale vantaggio di distribuzione, di cui i concorrenti non possono usufruire. (segue) (Beb)