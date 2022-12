Ue: Commissione, Meta ha violato norme antitrust europee (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In secondo luogo, l'azienda di Mark Zuckerberg imporrebbe unilateralmente condizioni commerciali sleali ai servizi di annunci online concorrenti che pubblicizzano su Facebook o Instagram. Nel parere comunicato, l'esecutivo Ue teme che i termini e le condizioni che autorizzano Meta a utilizzare i dati relativi agli annunci dei concorrenti a vantaggio di Facebook Marketplace, siano ingiustificati, sproporzionati e non necessari per la fornitura di servizi di pubblicità online sulle piattaforme di Meta. Tali condizioni imporrebbero un onere ai concorrenti a vantaggio solo Facebook Marketplace. Se confermate, queste pratiche violerebbero l'articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue), che vieta l'abuso di posizione dominante sul mercato. L'invio di una comunicazione degli addebiti non pregiudica l'esito dell'indagine. (Beb)