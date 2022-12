Piemonte: opposizioni, centro-destra irresponsabile fa mancare numero legale Piano assistenza sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Destra, ancora una volta irresponsabile. Oggi, in Commissione Sanità, avremmo dovuto esaminare il provvedimento di programmazione per la medicina territoriale in Regione Piemonte, un testo importante e urgente, ma la maggioranza ha fatto mancare il numero legale e ha reso impossibile lo svolgimento della seduta nonostante il testo vada approvato entro domani. Assenti i consiglieri di Fdi, ma anche l'assessore Icardi, arrivato solo quando la commissione era già chiusa. Lo hanno affermato in una nota stampa congiunta le opposizioni in Consiglio regionale del Piemonte. "Avremmo voluto fare delle considerazioni di merito su un testo che lascia aperta una questione essenziale: dove prendiamo e come paghiamo i medici e gli infermieri che dovrebbero essere presenti nelle Case di Comunità? Non basta l'adempimento formale, ma servono strategie efficaci sul reclutamento del personale, di cui, nel piano, non si dice nulla - hanno continuato le opposizioni -. (segue) (Rpi)