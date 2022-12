Piemonte: opposizioni, centro-destra irresponsabile fa mancare numero legale Piano assistenza sanitaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Evidentemente a questa maggioranza il futuro assetto della sanità piemontese non interessa. Forse le forze di centrodestra sono troppo impegnate in una campagna elettorale permanente dal 2019 e a disegnare una legge elettorale che prevede l’esclusione di quelle forze politiche più piccole, ma importanti per la rappresentanza, per evitare una pluralità di voci e di posizioni che è la base della democrazia", hanno concluso le opposizioni in Consiglio regionale. (Rpi)