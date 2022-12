Lombardia 2023: Mura (Comitato Nord), non siamo traditori, sosteniamo programma di Fontana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non siamo traditori. Siamo stati eletti per sostenere il programma amministrativo di Attilio Fontana, cosa che faremo assolutamente fino alla fine, sempre nell'area del centrodestra e poi facciamo in modo di partecipare a pieno titolo a quella che sarà la coalizione di centrodestra". Lo ha affermato questa mattina Roberto Mura, il capogruppo di Comitato Nord in Consiglio regionale, espulso dal gruppo Lega la scorsa settimana, a margine della seduta del Consiglio di oggi. Con l'ex partito "difficile dire che ci sia dialogo - ha risposto parlando con i cronisti -, non c'è un canale diretto". Mentre c'è con il presidente Fontana: "Questo è importante". Resta aperto e costante il dialogo con Umberto Bossi, ha proseguito Mura spiegando che "ci vediamo abbastanza spesso". "Questo progetto - ha ricordato - è nato da Bossi con l'idea di lavorare all'interno della Lega" e, anche se questa possibilità non c'è stata, "il canale è sempre aperto". È comunque in corso un dialogo tra le parti per un potenziale accordo: "Noi ci stiamo lavorando com'è giusto che sia visto che abbiamo questa possibilità" ha sottolineato Mura ed essere riammessi della Lega potrebbe essere uno degli elementi fondanti di questo potenziale accordo. "Se dovessimo rientrare in un'altra formula nel centrodestra saremmo disponibili" ha concluso il capogruppo di Comitato Nord. (Rem)