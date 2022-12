Colombia: presidente Petro, non vogliamo legalizzare la cocaina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha dichiarato che il suo governo non ha intenzione di legalizzare la cocaina. Parlando durante una cerimonia delle Forze armate e di Polizia, Petro ha fatto riferimento alla lotta al narcotraffico, precisando che la sua proposta, che va nella direzione di consentire le coltivazioni di coca mentre si piantano i raccolti sostitutivi previsti dall’accordo di pace con le Farc, non include la legalizzazione della cocaina. “Quando diciamo che compreremo il loro raccolto mentre trasformiamo la regione in modo che le economie legali possano diventare produttive, non stiamo dicendo che legalizzeremo la cocaina, ma piuttosto che perseguiremo i trafficanti di cocaina del mondo. L’obiettivo che propongo all'Esercito, alla Polizia, alla Forza pubblica in genere, alla Marina e all'Aeronautica è la capacità di intelligence”, ha detto il capo dello stato. “L'operazione antidroga fondamentale in Colombia non sarà più la fumigazione aerea (delle coltivazioni di coca), non sarà la guerra tra la Forza pubblica e i contadini colombiani. L’obiettivo sarà piuttosto fermare i grandi carichi, i proprietari del capitale, non i semplici lavoratori”, ha aggiunto. (segue) (Mec)